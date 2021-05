Pressemeldung 23.04.2021

Junge Österreicher:Innen 2021

Präsentation der Studie zur Jugend in Österreich aus dem Ikon-Tower (Spaces beim Hauptbahnhof) über den Dächern Wiens.





Der Jugendforscher Simon Schnetzer diskutiert mit dem Unternehmensberater Heinz Herczeg die Ergebnisse der Studie Junge Österreicher:innen 2021. Gesundheit ist alles, heißt es immer. Doch stimmt das überhaupt für junge Menschen, die in Österreich aufwachsen und von der Pandemie in ihrer persönlichen Findungs- und beruflichen Orientierungsphase getroffen wurden?



Wie ist es wirklich um die Zufriedenheit der Generation Z und Y bestellt? Wie spiegelt sich die Corona-Krise in ihren Wertevorstellungen und Erwartungen an Arbeitgeber wider? Wie nachhaltig verhalten sich die jungen Österreicher:innen im Angesicht der Klimakrise? Und was erwarten die Jungen von österreichischen Politiker:innen?



Die „Studie Junge Östereicher:innen 2021“ liefert neue Erkenntnisse über die Lage und Bedürfnisse der Generation Z und Y in Freizeit sowie Beruf.

